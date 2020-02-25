八鄉少訊中心作檢疫　元朗區會關注湖北港人隔離安排

因應政府早前宣布暫停法定、諮詢機構會議兩星期，原定於本月11日舉行的元朗區議會第3次大會延期至今日(25日)召開。會上多名區議員關注八鄉少年警訊中心用作檢疫中心的情況，亦要求港鐵交代每月21日提早關閉元朗站的決定，以及反對天水圍嘉湖海逸酒店改建為屏風樓住宅。

會議間，多名區議員關注少訊中心改作檢疫設施的安全問題，食物及衞生局副局長徐德義重申，入住檢疫中心人士並非確診或懷疑個案，一旦有人於檢疫期間出現病徵，將轉送醫院作進一步檢測。他又解釋，少訊中心遠離民居，既有現成單位，亦有空地可以加建更多單位，故選擇該處。

區議員陳樹暉關注政府計劃接載滯留湖北省的港人返港，問到相關隔離安排。徐回覆指，要視乎湖北省返港人數，以及屆時空置的檢疫單位分布再作決定。陳追問，指現時滯留當地的港人多達2700人，但政府至今仍未肯使用軍營或迪士尼酒店作隔離設施，問到何處能夠滿足該批人士的檢疫需要。徐指，現有5個檢疫設施合共提供1100個單位，政府亦會加建更多單位，又提到技術上需要將該批人士分批接返香港。

議員鄺俊宇則關注政府今日禁止來自南韓的非香港居民入境，指封關並非天方夜譚，政府有能力做到，但就重提政府早前以做法涉及歧視為由，拒絕「封內地關」，質疑政府雙重標準、歧視南韓人，反問平機會是否需要介入。主席黃偉賢亦補充指，內地確診感染人數近8萬人，而南韓確診人數僅800多人，質疑政府決定封關的標準。

徐回覆，南韓近期確診個案急升，而廣州、深圳等城市近日「新增數字慢咗啲」，表示政府會按疫情走勢作出新決定。