九龍城區會委員會選正副主席　民政專員離場

九龍城區議會今早(25日)召開第2次特別會議，舉行各個委員會正副主席選舉，九龍城民政事務專員郭偉勳指，政府曾於2月18日去信區議會，但並無反對成立警方執法監察委員會，而是建議重新審視名稱。區議會主席蕭亮聲在聽畢議員發言支持成立委員會後，堅持進行選舉，郭基於政府立場與區議會不同，在選舉前聯同秘書處職員離場，委員會最終由區議員曾健超和黃國銅自動當選主席及副主席。

曾健超表示，這段時間一直要求政府成立獨立調查委員會調查修例風波，但當局不為市民利益出發，認為自己作為民選區議員，有責任盡所有方法表達市民聲音，例如監察警暴等，故絕對認同區議會應成立委員會監察警方執法。

黃國銅稱，從民政事務總署的信件得悉反對成立，他對署方未有實質證據指出成立委員會是違法感遺憾。黃又指，在委員會會議中一定不會用不適當形容詞形容警方，只希望提供客觀事實證據，冀警方自我監督和反省。

區議員李軒朗提醒民政事務總署及專員，指委員會職能範圍絕對符合《區議會條例》第61條A所訂明的區議會職能範圍，他稱，假如秘書處認為是政治中立，便應履行職責，協助會議進行。