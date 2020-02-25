政黨接630宗求助　湖北港人憂回程時人多感染

滯留湖北港人歸家無期，政府遲遲未有理會，至昨日(24日)終宣布正安排分批以包機接載返港。香港工會聯合會表示至本月24日，共收到約630宗在湖北省港人的求助。團體高度關注該批港人回港後的檢疫安排，如在機場集合和坐飛機時，群體集中感染的可能性。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪指，將會透過議員約見政制及內地事務局了解關於包機的細節安排。他指出由於滯留人數多，分散面廣，加上市面交通工具停駛，故工聯會將擔當橋樑並將當地港人意見反映予政府。

他續指參照早前政府向日本派出包機的經驗亦要用上約一星期，此期間會繼續跟進滯留港人的處理，避免更差情況出現。鄧稱政府派包機的消息「遲來好過唔來」，相信政府有一定把握及與內地溝通才會作出安排。他又指政府可考慮使用內陸機接載港人至珠海或深圳，再安排他們搭高鐵列車回港。他明言若政府能在下星期內派出包機已經是非常快。

現時滯留在湖北黃石市的侯小姐(Mandy)連同10歲女兒自1月18日到武漢，至今已滯留當地一個多月。她指自己懷孕25周，但一直不敢去當地醫院，所以沒進行產檢，亦錯過在港預約的產檢，心理壓力非常大。她續指從黃石坐大巴到武漢要兩個多小時，現時不知道怎麼去武漢。她稱之前對於回港沒希望，但昨聽到包機後很開心及放鬆很多。

滯留在武漢市的邱太因白事回武漢，收到政府包機消息感興奮之餘，亦擔心返去的方式，畢竟太多人集中，「唔知會不會唔安全」，亦未清楚隔離安排。她續指其他國家社區會安排車接送去機場，但未知香港政府安排。