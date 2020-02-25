市民狠批防疫政策過時　政黨促高官行會成員減薪

新冠肺炎殺入香港，防疫物資面臨缺貨。有政黨以問卷訪問1000多人，高達85.7%受訪市民認為政府應立法規管口罩價格及設限購，有71.1%人則認為港府應統一採購及分配防疫用品。有市民狠批政府做事效率有問題、政策過時，政黨促請港府盡快立法限制口罩等用品的價格，短期內封閉深圳灣口岸，主要官員及行政會議成員亦應減薪或捐出部分薪金予慈善團體，與市民共度時艱。

公民力量本月16日起以電話及地區辦事處等方式，訪問1136名18歲以上市民，有58%人同意關閉深圳灣口岸。調查又顯示，近80%受訪市民認為，政府有需要在諮詢18區區議會後，在不同地方設置隔離營，以監察所有從內地抵港的人士。

公民力量成員黃宇翰指，調查期間收集不少街坊意見，有市民認為港府防疫措施效率低，「畀人感覺慢幾拍，應該學吓人點做」。他又指，政府有必要加強行政效率，特首及多個局長應落區聆聽市民需要，不要後知後覺，另應教育市民如何防疫等。

另一成員陳志豪認為，疫情肆虐，全港市民生活艱苦，社會經濟蕭條，特區政府主要官員及行政會議成員應帶頭捐出部分薪金。