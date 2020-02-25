西醫王力剛酒駕兼逾期通報　醫委會發警告信

王力剛因酒駕而被罰款及停牌。(粱柱鍇攝)

註冊西醫王力剛3年前在北角駕乘私家車，期間警方發現其車輛行車不穩，遂上前截查，揭發他「吹波波」測試超標。醫生及後在法庭上承認酒駕罪，被罰款及停牌。醫生在被定罪後約4個月，始將事件告知醫委會，超過規定的28日期限。醫務委員會今日(25日)就有關案件展開紀律聆訊。醫委會指酒駕罪性質嚴重，但相信醫生已反省及後悔，重犯機會微，故決定向他發出警告信。

案情指，2016年7月14日凌晨2時許，王力剛駕駛的私家車，在渣華道對開因行駛狀況不穩被警方截查。警方為王進行酒精呼氣測試，結果發現他每100毫升呼氣內含33微克酒精，超出22微克的標準。王隨即被帶往警署再接受測試，結果錄得酒精含量為24微克。警誡下他保持沉默。

王及後被控酒駕罪，並於同年8月18日，在東區裁判法院承認控罪，被判罰款5000港元，停牌6個月，另需修讀駕駛駛進課程。同年12月21日，醫務委員會收到王的周年執業證明書申請時，才首次得悉他早前被定罪。

代表王的辯方律師求情時指，事發當日他與友人共進晚餐，在現場環境影響下飲了酒，又錯誤選擇了駕車，但強調酒精超標不高，亦沒有釀成意外。其後，王因工作繁忙，忘記將酒駕事件通知醫委會，直至申請證明書時才記起，並主動把該案件申報。事後王已深感後悔，承諾不會重犯。