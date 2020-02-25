政黨籲港府勿做守財奴　促全民派1萬元補貼防疫開支

新一份財政預算案明日(26日)公布，有政黨今日(25日)在政府總部外請願，指受新冠肺炎疫情及反修例風波雙面夾擊下，香港經濟持續下挫，失業率亦將上升至5%，冀預算案能成立失業援助金、落實向香港18歲以上永久居民派發1萬港元及寬免稅項等紓困措施。

議員葛珮帆指，香港目前面臨的經濟困境較2003年「沙士」疫情時更嚴峻，中小微企已陸續裁員及出現倒閉潮。近期的「口罩荒」亦導致其他日用品價格飆升，對市民構成沉重負擔，她冀政府不要再做「守財奴」，亦毋須計較短期財赤或影響香港的國際信貸評級，盡快向18歲以上永久性居民派發1萬港元，並落實稅務寬減措施。

對於勞工及福利局局長羅致光日前指，因「好難證明市民有無工開」，而無承諾提供失業援助金，議員周浩鼎指羅的說法不可思議，質疑政府「有心做點會做唔到」，又批評政府在面對疫情時仍拘泥於行政關卡。他促請政府盡快落實全民派錢，並參考早前向全港居民派發6000港元的做法，減省行政關卡及簡化申請手續，讓市民盡快得到援助。

民建聯副秘書長顏汶羽表示，政府日前無規管口罩炒價，希望明日的預算案能落實全民派錢，補貼市民購買防疫物品的開支。另一副秘書長黎榮浩形容，目前社會有危就有機，倘預算案能有效惠民就能挽回市民對政府抗疫的信心。