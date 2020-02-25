九龍城區議員指食環清潔不足　促設標準應對疫情

九龍城區議會今早(25日)舉行第2次特別會議，討論新冠肺炎疫情和抗疫措施，議員建議一旦出現確診個案，當局可採取緊急措施，以標準方式應對疫情。

樂民區議員楊永杰表示，其選區早前出現確診個案，他已聯絡有關部門清洗街道，但認為不足夠，建議食環署採取緊急措施，一旦有確診個案，劃一用標準方式處理。民主黨家維區議員周熙雯關注前線清潔工防疫用品數量和人手編制問題。宋皇臺區議員楊振宇提到藥房生意變好，但衍生大量紙皮等垃圾，追問食環署的跟進工作。

食環署九龍城區環境衞生總監林明偉回覆指，署方將因應衞生防護中心通知確診個案，會聯絡有關戶主和提供指引予管理公司，進行家居隔離消毒，並為確診者提供獨立收集垃圾服務，當收集垃圾後會再加入漂白粉消毒處理。林又指每日會發派一個口罩予前線清潔工，亦會確保同事在收集大型垃圾時穿着防護衣物，又會補充裝備。

九龍城民政事務專員郭偉勳表示就「三無大廈」政府已開始先導計劃，清洗區內24幢大廈，未來會額外清洗多16幢及額外予資源，若議員得悉有「三無大廈」未清洗，可通知署方。九龍城區議會秘書黃穎指，區議會通過撥60萬港元買防疫用品予居民，他們曾於2月10日招標形式向300多間公司發信，要求在7至10日來回覆能否供應口罩、消毒洗手液及酒精，但2月17日截止後未有公司接標，其後再用直接報價形式向10多間公司發出報價邀請信，今日截止。

會議近結束前，建制派議員和秘書處職員提早離場，結果以13票贊成、無人反對和棄權下通過由區議員李軒朗提出的臨時動議，對秘書處於選舉警方執法監察委員會正副主席時離席表示極度遺憾和憤慨。