鄰近福慧精舍KFC分店員工確診　醫生憂社區爆發

北角明園西街連鎖快餐店「肯德基」(KFC)有員工確診新冠肺炎。該餐廳貼出告示，指獲悉1名員工確診，此前沒有出現任何病徵，昨晚(24日)已即時關閉店舖，並進行清潔及消毒。該店又指，所有已開封或經處理的食物已全部銷毀，並由即日(25日)起至3月9日暫停營業。

告示又指，該店其他員工暫未發現出現任何病徵，並已安排其他員工即時家居隔離14日。該店與日前爆出6宗確診個案的美輪大廈佛堂「福慧精舍」距離接近，當中有2宗個案是昨日新增，未知是否與「肯德基」員工有關。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，從事服務性或飲食業的員工一旦染疫，由於接觸的客人多，社區擴散風險較高，憂慮隨住愈來愈多從事飲食業的人確診，會增加社區「播毒」危機。梁指現時大部分食肆員工都有戴口罩，但外露的眼部仍有感染風險，若確診者從事收銀，與客人距離近，「播毒」風險更大。

他又說，即使餐廳食物未有受污染，但餐具、托盤等都是一般人較易忽略的傳播媒介，建議最好減少外出進食，避免增加染疫機會。