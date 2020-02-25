修例風波：政府顧問料造成經濟損失150億　相當於GDP 2%

去年反修例示威對本地經濟造成極大打擊，政府經濟顧問辦公室上月29日發表名為《近期社會事件可能導致的經濟損失》經濟札記，由首席經濟師侯家俊和高級經濟師梁栢豪撰寫，粗略推算零售、餐飲和酒店業的業務，以及訪港旅客的其他消費開支可能因有關事件引致的額外跌幅所帶來的經濟損失。文章推算，2019年第3季經濟按年負增長2.9%的其中約2%，相信可歸因於這些行業所受到的衝擊。

文章指，零售、餐飲、酒店及訪港旅遊業所受的影響最為明顯。這幾個行業的業務表現在2019年第3季急劇惡化的速度，為多年未見，亦明顯與同期間外圍形勢的發展不成比例。因此文章相信，這些行業在第2和第3季之間的業務惡化情況大部分反映社會事件及暴力衝擊所帶來的重大干擾。

透過比較政府統計處2019年第2季和第3季的數據，文章估計去年社會事件令零售業銷售總量、食肆總收益及酒店業收益分別在第3季額外損失大約15%、11%及18%。旅遊業方面，訪港旅客人次由2019年第2季按年上升10.9%，急轉至第3季按年下跌26%，亦令訪港旅客在港的其他消費開支在第3季急速下滑。文章綜合以上觀察，推算本地社會事件在2019年第3季對零售、餐飲和酒店業，以及訪港旅客的其他消費開支可能造成的經濟損失合計約為150億港元，約相當於2018年第3季本地生產總值的2%。

不過，文章亦不排除零售、餐飲和酒店業的業務，以及訪港旅客的其他消費開支在第3季轉差、可能受到其他因素影響。例如，2019年第3季中美貿易談判明顯惡化，令本地股市下跌，消費意欲變差，都或多或少會對零售和餐飲業構成影響。然而，外圍因素及資產市場變化在第3季所產生的財富效應，相信難以解釋訪港旅遊業及消費相關行業在該季度急劇轉差。