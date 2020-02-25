影視公司欠器材款追索案　高院首用電話作指示聆訊

新冠肺炎疫情持續，司法機構繼續維持有限度運作，僅處理緊急及必要的聆訊與申請。高院今早(25日)首次透過電話會議形式，就一宗民事案件進行指示聆訊。法官在庭上與律師透過電話隔空對話，討論案件開審安排。法官表示決定進行電話聆訊這種新做法前，曾參閱法律條文確認有關做法具有效力。他或會於下周後期頒發書面判詞解釋做法的理據。

今進行電話指示聆訊的案件，涉及從事影視製作及發行的美亞娛樂集團及其負責人與子公司，被指訂購一些技術器材後沒有付貨款，遭賣方數碼動力影音科技有限公司入稟追討，後因該公司被令清盤，法庭下令另一間利保亞洲有限公司接手成為原告。資料顯示案件涉款超過6000萬元。案件原本訂於本月18日開審，預計聆訊9至10天，但因法院暫停審案，現時暫定會於下周一（3月2日）開審。

案件主審法官高浩文在法庭使用電話會議與訟雙方的資深大律師Charles Manzoni與袁國強聲音對話，未有使用視像通話。據知兩名資深大狀中至少一名現不在香港。庭上透露，案中會有一名專家證人在審期時身在莫斯科，將透過視像系統遙距作供。如案件能於下周開審，聆訊將可順利完成；但若要再押後一星期，就可能要把審訊分成兩階段進行。

除審訊進度問題外，法官與大律師亦對在疫情持續時審案，律師團隊是否需要減少到庭人數，及應否在庭上戴口罩的問題作出討論。法官對有關問題均持開放態度，表示現在處理緊急申請時，與訟人士都會在庭上戴口罩，他個人對此並不介意。但最終要如何處理，還要留待司法機構會否作出新的指示。