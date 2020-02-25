港鐵2月首兩周客量跌50%　削多線非繁忙班次

港鐵宣布，因應最近新冠肺炎疫情令乘客量顯著下跌，由周六(29日)起，將暫時調整多條鐵路線的非繁忙時段列車服務，荃灣線、觀塘線、港島線、將軍澳線、南港島線、東鐵線、西鐵線、東涌線及屯馬線一期的平日繁忙時段列車服務將維持不變，而在非繁忙時段會維持平均每3至8分鐘一班車。乘客在非繁忙時段的候車時間平均會延長半分鐘至約2分鐘。至於機場快綫及迪士尼線的服務將分別全日維持每15及20分鐘一班車。

自新冠肺炎於今年1月傳入香港，港鐵列車乘客量開始下滑，港鐵鐵路線於2月首兩周錄得平均約50%按年跌幅。政府及商業機構安排僱員在家工作、全港學校繼續停課、訪港旅客人數顯著減少，以及羅湖及落馬洲支線管制站和香港西九龍站高鐵服務暫時關閉，均為本地及過境鐵路服務客流帶來嚴重的負面影響。另外，機場快綫及迪士尼線的旅客需求亦因航班減少及香港迪士尼樂園暫時關閉而大幅減少。

港鐵會繼續密切留意各鐵路線的運作情況及乘客出行需要，作出合適的車務安排。當疫情過後乘客量回升，行車時間表亦會因應最新情況逐步回復正常。