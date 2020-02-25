政Whats噏：侯志強冇上郵輪　避過「拘留」劫

日本「鑽石公主號」郵輪港人逐漸回港，不過經此一劫，大家可能都對坐郵輪有陰影。上水鄉議會主席侯志強原來本身都差少少就上咗船，因為唔成團先冇去到，變相避過一劫！

侯話本身有朋友約埋一齊參加郵輪團，要10人先成團，但侯無乜興趣，最後嗰團爭侯同佢太太兩個人成唔到團，大家都無得去，反而「平平安安」。侯都識得有朋友喺船上面接受檢疫，侯講笑話，本是一個禮拜嘅旅程變成一個月，都幾划算啊！不過佢都慨嘆其實長期困喺船艙好悶，連出去行吓抖吓氣都唔得，仲慘過拘留啊！

疫情影響搞到經濟差晒，好多舖頭都面臨結業，侯話佢轄下所有租戶都減租，至少減30%，持續3個月。佢話要學習做一個有良心嘅業主，如果無良心嘅話，自己都唔襟做。

侯之前有派口罩畀街坊，計劃緊本星期再派，預計會派7000個口罩，全部獨立包裝，一袋5個。佢話派口罩無特定對象，任何人都會派，年輕人要返工返學對口罩更有需求。雖然市民嚟拎口罩要登記，但侯話如果見到前線清潔工人無口罩，就會直接塞畀佢哋傍身喇！