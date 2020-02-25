網民熱話：遊客塞爆坪洲　廁紙搶到要call車？

疫情之下，見盡人性醜陋？當大家批評周末行山「播毒」，遺下大量垃圾的同時，網上又爆出剛過去周日（23日）有大量遊客到坪洲「抗疫」，塞爆島上之餘，有人遊覽後，餘興活動竟是狂掃廁紙。有小店事後上網控訴：「可否珍惜我哋居民呢處叫家的地方？」

發文的是一間在坪洲經營手工精品小店，小店東主在其Facebook專頁「Cinpou」稱，大量遊客趁假日湧入坪洲，不但對居民造成滋擾，更瘋狂搶購廁紙，數量之多，甚至要「call車去中環碼頭接你」。貼文批評遊客不體諒坪洲貨運艱難：「坪洲的貨物要舟車勞頓先至可以送到，貨運時間要比市區更久，貨種也比市區少很多」，平日有賴社區居民互相扶持，結果卻被遊客掃走貨品。

貼文後半直斥遊客：「你哋嚟享受完我哋自在嘅空氣，在民居間大大聲喧嘩了一整天後，應該已卸下煩憂，帶着感恩的心輕鬆歸家啦！何苦要搶走街坊廁紙嚟結束行程呢？」行文間難掩不憤，更指有居民已難以忍受：「這周末嘅瘋狂擾攘已惹起居民義憤，聽說有人想發起行動了」，勸喻遊客珍惜：「離島也是香港一部分，珍惜這個家，唔X好搶爛它！」。

貼文發布後，有人狠批香港人本性如此：「一向都自私底，好多訪問都講做香港人生意最受氣」、「喜歡咩都搶」；有人則分享類似經歷：「以前住梅窩，最討厭就是周末。只要離開梅窩範圍，回家難若登天。」有留言則表示同情：「好同情小店同坪洲嘅遭遇」；亦有人代為致歉：「代市區的説聲對不起」，小店隨即回覆指：「最重要畀大家知道郊外及離島所受嘅影響，每個人都有警覺，節制下就會好㗎喇。」

網民有話說：

Yip CP：廁紙依家周圍都有，搶乜啫？香港人清醒啲啦

Theo Yiu：長洲都一樣畀遊客搶物資，呢個時候重掛住周圍去玩，重要唔戴口罩嘅都正一XX

Iu Chow：人最重要有自律，這就真是上等人啦

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