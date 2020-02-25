停課耽誤學習進度　逾90%DSE考生冀延期開考

新冠肺炎持續肆虐，教育局上月宣布全港中小學及幼稚園停課，應屆中學文憑試(DSE)考生因停課而耽誤學習進度。有調查發現僅30%考生表示學校已完成課程教授，另逾90%考生指因停課影響文憑試備戰，考生平均焦慮指數相當嚴重。調查機構指學生主流意見是延期文憑試開考時間，以及不應取消中英文科口試，要求教育局回應學生訴求。

中學生罷課籌備平台訪問1.7萬名高中學生，其中逾萬受訪學生是應屆考生，佔現屆學校考生人數四分一。逾半考生不同意早前考評局提出的文憑試應變方案，即取消中英文科口試，因考生短時內難以適應新的評核分卷比重，對於過去多年鍛煉中英文科口試的學生亦不公道。

調查又顯示，接近90%考生認為文憑試需延期舉行，有30%考生更指文憑試應推遲至疫情完結才舉行。機構建議文憑試延期1個月舉行，並在試場採用嚴格的防疫措施減少傳播風險，包括盡量使用學校課室作為試場，避免大量考生聚集、保持試場枱與枱之間有2米距離，並禁止體溫異常考生進入考場。