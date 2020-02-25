屋苑單位藏1900萬元可卡因　踢拖男轉移毒品被海關拘捕

香港海關毒品調查科，本周日(23日)在沙田區一個大型私人屋苑進行反毒品行動，於晚上時分發現一名男子穿着拖鞋，手持一個沉重的黑色行李篋邁步離開屋苑，形迹可疑，於是上前截查。

關員打開行李篋檢查，發現篋內無遮無掩擺放有18包、每包約重1公斤的懷疑可卡因，市值估達1,900萬港元，遂拘捕該名23歲男子。他報稱建築工人，現時已被落案起訴一項販運危險藥物罪名，將於明日(26日)早上在東區裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級督察吳潤坤表示，海關近日留意到有不法人士選擇較具規模的屋苑進行販毒活動，相信是藉由屋苑保安嚴密，減低被截查風險。根據海關調查所得，被捕男子將涉事屋苑一個單位闢作毒品儲存中心，單位內有其他親戚居住，惟未有搜獲其他違禁品，相信男子是負責「看倉」，遇查時正準備「換竇」，另覓他處存放毒品。海關正調查毒品來源及流向，以及背後是否有集團操控，不排除之後有更多人被捕。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。