憂DSE如期開考存播毒風險　教聯會籲中小幼依次復課

新冠肺炎疫情持續，教育局及考評局今日(25日)宣布下月27日中學文憑試(DSE)各科筆試及口試如期開考，全港學校最早於4月20日復課。教聯會副主席鄧飛表示，因現時香港以至鄰近地區仍繼續有新增個案出現，因此有將場地借出作考場的學校，對於現時「未復課先復考」的安排有不少憂慮，擔心會有「播毒」風險。

鄧又指，除了考試場地之外，考評局的評核中心的改卷位置經常有不同的評卷員輪流使用，他估計評卷員的位置未必會相距1米或更遠，同樣有傳播病毒的風險，因此期望考評局會加強應對措施。

對於分階段復課，他認同應依次讓中學、小學及幼稚園復課，其中幼稚園更應在疫情退卻後才復課，因為幼稚園生的衞生及自律能力有限，因此最遲復課或可減少他們感染的風險。

教育界議員葉建源認為，學生座位拉闊會令監考員人數增加，他們亦有戴口罩的需要，認為教育局應照顧需要。葉又透露，除了有3名考生滯留在武漢外，另有2人在荊州及1人在宜昌，亦有2人在福建及貴州，冀政府可協助港生回港，盡早解決學生前往乘坐包機的交通。

醫學專家、醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，傳染風險不只是在考場裏面，考生使用的洗手間，以至在考場附近所聚集的地方，都會增加病毒傳播風險。他又指，一些科目會分上下午應考，中間有空檔讓考生在考場以外的地方聚集，有交叉感染的風險，故局方應調整安排。他認為現時本地每天都有新增個案，如若下月的疫情愈演愈烈，局方應因應情況作適當安排。