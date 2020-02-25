特首及港府評分同創新低　6成港人畀0分

新冠肺炎肆虐，香港各行各業飽受衝擊，民怨沸騰，最新民調顯示特首林鄭月娥及港府民望再創新低，支持率更只有個位數，特首評分更跌至只有18.2分，市民對香港前途及一國兩制的信心淨值亦大跌。學者表示，數字反映市民對政府抗疫上處處逆民意而行感到憤怒。

香港民意研究計劃於本月中，隨機以電話訪問1008名香港居民，結果顯示市民給予特首0分的比率高達60%，支持率只有9%，民望淨值為負74%，全部民望數字再創上任以來最差記錄。而港府最新滿意率淨值則同為負74%，滿意率為9%，信任淨值為負62%，分別創1997年及1992年有紀錄以來最低。

另外，調查亦顯示，市民對香港前途的信心淨值為負44%，與上次調查急跌32%；對一國兩制的信心淨值為負41%，急跌13%。至於民情指數方面，200分為滿分，最新評分為為38.5分，與對上一次結果急跌13.4分。

中大全球研究課程助理講師鍾樂偉指，特首及港府支持率跌至個位數，顯示市民對政府抗疫手法的不滿、質疑及憤怒，認為無論在口罩採購或封關問題上，港府均逆民意而行，期間特首或官員更曾以挑釁，具敵意的口脗回應。同時，澳門、台灣等地的政府均迅速作出不同行動抗疫，更凸顯港府的無能。

市民對現時經濟及民生的滿意淨值分別為負64%及負69%，分別創2003年及1992年有紀錄以來新低。對政治狀況方面，滿意淨值為負83%，滿意率僅得3%。