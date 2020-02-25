佛堂增2確診　經書及水龍頭有病毒　旺角東站職員染病

北角佛堂群組的新冠肺炎疫情不斷加劇，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(25日)公布，「福慧精舍」佛堂再多2宗相關確診個案，是第76宗個案的55歲胞妹，居於百福花園康福閣，她與胞姊一樣到過「福慧精舍」，她於北角明苑中心的肯德基做後勤的炸雞工作。她的24歲同住兒子亦確診，他於中環一號廣場上班，沒有病徵，其母確診後他一併檢驗後確診，兩人現於律敦治醫院留醫。

張竹君表示目前已大有153人到過福慧精舍，當中22人需要檢疫。她指衞生署兩日前到該佛堂進行採樣，發現洗手間的水龍頭手柄、跪墊及經書的樣本都對新冠肺炎病毒呈陽性。她指衞生署一周後會再前往採樣，了解是否仍有陽性的樣本。她指目前大部分北角感染個案都與佛堂有關，集中一處地方，不認為北角已出現社區爆發。

對於有從事肯德基炸雞工作的員工確診，張指員工有戴口罩，而炸雞炸好時一般都十分高溫，認為病毒污染炸雞的機會較小，但承認無法百分百排除到其他感染途徑。

今另有1宗確診個案，是居於藍田興田邨彩田樓的72宗個案的兒子，他為港鐵旺角東站的站務員，本月20日發病，當日是最後一天上班，之後入住聯合醫院，今日確診。香港累計確診病例已增至84宗。

醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞透露，目前新增1宗危殆個案，是第70宗個案，為居於天后廟道飛龍臺的一名96歲婆婆，她曾到福慧精舍，目前需高濃度氧氣協助呼吸，其肺部感染情況嚴重，已入住深切治療部，需要插喉。另外有5宗確診個案情況嚴重。

此外，張竹君指收到1宗初步確診個案，是一名曾求醫養和醫院的60歲女病人，該院的測試初步呈陽性，女病人居於大坑瑞士花園，本月20日發病，之後多次求醫私家醫生，因為長期咳而入住養和醫院，今早獲轉送瑪麗醫院跟進。女病人沒有到過佛堂，但發病後曾到上環的文武廟及畫社，又有去過飲茶及到過婚禮活動。

港鐵回應指，獲悉旺角東站一名站務主任確診感染新冠病毒，正在醫院接受治療。旺角東站已根據衞生當局的指引，用1:49漂白水，進行深層次的徹底清潔和消毒，確保車站的環境衞生。本身為東鐵線車長的「港鐵新動力」主席陳凱暉表示，暫時得知旺角東站至少有4名站務員正接受家居隔離，該站的站務員及車隊職員對事件感憂慮，亦有其他站的職員擔心會調往旺角東站填補空缺。