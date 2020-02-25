港府蹉跎多時終肯包機救湖北港人　首批料接回逾400人

東方報業集團倡議派包機接載滯留湖北的港人回家後，港府其後順應民意派出包機救人。乘搭首批包機撒離湖北的乘客，包括450名身處武漢市的港人，以及滯留該省其他城市的緊急個案，例如孕婦、嚴重病患及應屆文憑試考生，約佔2700名滯留人士中的16%。另外，現時滯留在湖北省的港人中有11人確診感染新冠肺炎。

政府今日(25日)表示，仍與內地當局商討包機安排及接送港人到機場的方法，現時當地交通仍停頓，小區亦實施封閉管理，接送港人到機場時需小心避免他們受到交叉感染。

政府未有交代首批包機的起行時間，只稱會盡快及盡量協助武漢市以外其他有緊急需要的港人回來。對於有人批評港府太遲安排包機，政府否認有政治考慮，認為是次接走港人有別於其他國家撤僑情況，且早前香港欠缺檢疫措施，亦未掌握好疫情，所以未有條件進行。

現時政府共接到2700名滯留在湖北省的港人要求協助，他們散落在該省內30多個城市，政府接到他們求助後已即時提供協助。