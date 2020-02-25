新冠肺炎感染者及隔離者受歧視　議員收8宗投訴

新冠肺炎疫情嚴重，確診人數不斷攀升，有逾千人被隔離。政府選址的檢疫中心屢遭破壞，亦有不少感染新冠肺炎患者的家屬及警員等受歧視、欺凌、中傷等。議員梁美芬聯同前平機會總主任束健銘今午(25日)表示，收到7至8宗懷疑違反殘疾人士歧視條例的投訴個案，當中包括感染人、家居隔離人士及受感染警員與家屬，要求政府及平機會跟進。

梁解釋有家居隔離人士表示曾受鄰居出言中傷，更有涉及教育界公務人員在網上發布片段及歌曲，公開針對中傷感染警員及家屬，對他們造成嚴重困擾，擔心滯留武漢港人回港後，在社會中同遭人中傷歧視。她稱會將個案轉介至平機會，甚至去信要求違反殘疾歧視的網絡片段立即下架，或考慮要求法庭發出禁制令，冀政府及平機會可參考沙士時做法，立即處理相關個案，上下一心抗疫。

束稱在2003年沙士時正任職平機會，深知疫情對港人心態及生活均有嚴重影響，該會成立應變部隊處理社會上的歧視問題，如淘大居民租住酒店被拒、部分食物供應商拒絕送外賣給醫護人員及家居隔離人士、僱主解僱居住淘大的僱員等，均屬違反殘疾人士條例。

至於政府設立隔離中心及指定診所引起市民強烈回響，梁明白市民感到擔心及恐懼，但做法「過火」及惡意中傷別人，令部分人受到不公平對待，則屬違法行為，呼籲大家理智對待，政府亦應推出更多家居隔離政策。