西九龍「破繭」打擊白牌車　7男女司機斷正

西九龍交通部特遣隊於本月中至下旬展開代號「破繭」行動，派員喬裝乘客「放蛇」，分別租用6部涉案私家車和一部涉案輕型貨車，由西九龍區前往不同地區。當到達目的地時，7名司機收取費用由85元至1,980元不等。警員隨即表露身份及拘捕6名男司機和1名女司機，年齡介乎35歲至58歲，涉嫌「非法使用汽車作出租/載客取酬用途」。所有被補人士須於下月中下旬向警方報到。

根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款5000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷3個月至6個月。車輛將被扣押直至有關吊銷期屆滿為止。

根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法；可判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。

由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。警方強調，警方十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，並會繼續針對性的執法行動，打擊相關罪行。