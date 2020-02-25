荃灣區會促用迪士尼擴建預留地　建過渡性房屋

政府為香港迪士尼樂園二期擴建預留了60公頃土地，惟因迪士尼延遲發展步伐，這幅面積約3個維多利亞公園的用地閒置近20年。荃灣區議會轄下地區規劃、發展及設施管理委員會今(25日)召開第2次會議，區議員動議港府以短期租用形式，徵用有關土地來興建組合房屋來紓緩房屋短缺，動議有8票贊成、4票反對及1票棄權下通過。

提動議的區議員易承聰指，28萬人正輪候公屋，惟政府早前提出3年內只能提供1.5萬過渡性房屋，杯水車薪。政府過往以違反地契為由，拒絕徵用迪士尼二期用地建房屋，惟當局近期擬申請臨時豁免在有關土地建新冠肺炎的隔離中心。他批評港府無心解決居住問題。林錫添指建臨時房屋能解基層燃眉之急，香港過往有徙置區，政府可參考相關做法，「選址雖然遠，但好過無瓦遮頭！」

投棄權票的伍顯龍指公屋平均輪候時間需5.1年並有上升趨勢，加上有關土地偏離市區及缺乏社區配套，不宜建住宅。另一反對動議的趙恩來稱，入住過渡性房屋的住戶多為基層，惟迪士尼二期用地屬竹篙灣範圍，區內缺乏醫院及街市等設施，市民交通費負擔高。