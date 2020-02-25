檢疫中心超負荷 政府急批2億元建竹篙灣隔離單位
2020年02月25日 17:59
東網電視更多新聞短片
政府會利用組合屋方式興建隔離單位。
香港新冠肺炎確診個案日增，加上近期由湖北省接回滯留港人或涉及約400人，檢疫中心短時間內料超負荷，當局計劃在香港迪士尼附近的竹篙灣以組合屋形式興建檢疫中心。翻查資料，香港現時6個檢疫中心，合共可提供681個單位；而正在建造、或改裝的3個地點，可以提供多1229個單位，最快下月起陸續投入運作。
政府早前明言會利用組合屋方式興建更多隔離單位。根據土木工程拓展署最新的資料，當局在上周一(17日)批出了一項價值逾1.93億港元的工程合約，承建商為「中國港灣工程有限責任公司」，項目的詳請中表明「工程主要包括竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程」。
東網記者向食物及衞生局查詢工程的委聘細節，暫未得到當局的回覆。
檢疫中心/現有單位(個)/加建單位(個)
麥理浩夫人度假村/45/－
鯉魚門公園度假村/27/350
北潭涌度假村/25/－
饒宗頤文化館翠雅山房/53/－
西貢戶外康樂中心/31/99
火炭駿洋邨/500/－
少年警訊活動中心/－/180
竹蒿灣/－/600
總數/681/1229
資料來源：康文署、衞生防護中心、立法會文件、區議會文件、東網早前報道。
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease