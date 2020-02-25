檢疫中心超負荷　政府急批2億元建竹篙灣隔離單位

香港新冠肺炎確診個案日增，加上近期由湖北省接回滯留港人或涉及約400人，檢疫中心短時間內料超負荷，當局計劃在香港迪士尼附近的竹篙灣以組合屋形式興建檢疫中心。翻查資料，香港現時6個檢疫中心，合共可提供681個單位；而正在建造、或改裝的3個地點，可以提供多1229個單位，最快下月起陸續投入運作。

政府早前明言會利用組合屋方式興建更多隔離單位。根據土木工程拓展署最新的資料，當局在上周一(17日)批出了一項價值逾1.93億港元的工程合約，承建商為「中國港灣工程有限責任公司」，項目的詳請中表明「工程主要包括竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程」。

東網記者向食物及衞生局查詢工程的委聘細節，暫未得到當局的回覆。

檢疫中心/現有單位(個)/加建單位(個)

麥理浩夫人度假村/45/－

鯉魚門公園度假村/27/350

北潭涌度假村/25/－

饒宗頤文化館翠雅山房/53/－

西貢戶外康樂中心/31/99

火炭駿洋邨/500/－

少年警訊活動中心/－/180

竹蒿灣/－/600

總數/681/1229

資料來源：康文署、衞生防護中心、立法會文件、區議會文件、東網早前報道。