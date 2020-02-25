警反黑組拘兩黑漢　涉屯門天水圍3宗淋油收數

警方於去年10月24日接獲舉報，指屯門及天水圍有3個公屋單位，在前一日(23日)遭人淋潑紅色漆油，警方經調查後，發現3名受害人同樣有親友向財務公司借貸後，無力償還而遭人淋油。跟進案件的屯門警區反三合會行動組經深入調查後，鎖定兩個非法收數人身份，在上周四(20日)於大嶼山拘捕一名男子，並於今早(25日)在葵涌拘捕另一名男子，兩人分別18及20歲，均有黑社會背景。

屯門警區反三合會行動組高級督察陸鴻基表示，兩名疑犯為朋友關係，20歲男子報稱無業，負責落手淋油，18歲男子報稱冷氣技工，負責睇水。其後，20歲男子已獲准保釋候查。由於債仔已經「着草」避債，暫時未知欠債款項，警方調查3宗案件是否涉及同一間財務公司，並全力追緝幕後操控兩人犯罪的主腦歸案。

陸續稱，警方留意到疫情期間市民戴口罩，令收數人有可乘之機，扮成住客混入住宅單位進行收數，因此呼籲市民出入時一定要留意有否陌生人跟出跟入，大廈保安員應提高警覺，警方亦會加強打擊非法收數行動，尤其針對一些非法收數團夥展開追查，將其繩之以法。警方提醒市民，刑事毀壞是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。