政Whats噏：灣仔區會論消毒站無果　被批廢話

新冠肺炎持續肆虐，唔少區議會都召開緊急大會討論抗疫措施。灣仔區議會今日(25日)召開地區工程及設施管理委員會會議，但就談及喺區內設消毒設施，唔通搓手液都關工程事？當區嘅民政事務專員喺會議一開始就話呢項議程並非小型工程，但都阻止唔到議員繼續討論。最終噏完一輪冇結論，仲要畀人話「廢話」添！

灣仔區議會主席楊雪盈話，早前區議會撥款38萬港元用於設置消毒搓手液消毒站，依家已購入逾1600支搓手液，問在場嘅政府各部門人員有冇辦法派人安裝搓手液架，等市民落街嘅時候，可以隨時到附近搓手液消毒站清潔雙手。佢仲話要落區做公眾教育，等大家明白搓手液消毒站嘅搓手液係「大家嘅」，亦相信市民有公民素質，唔會成支拎走。

話音未落，食物環境衞生署職員就話，相信會有人拎走支嘢；路政署職員就話唔反對；運輸署職員質疑將搓手液掛喺路邊燈柱或欄杆，市民容易因為推撞而跌落馬路；康樂及文化事務署職員質疑將搓手站設置於室外，日曬雨淋下易變壞，呼籲議員考慮經常性開支等因素。

地區工程及設施管理委員會主席陳鈺琳聽完各職員意見，即刻「縮沙」，話實施酒精搓手液消毒站的確有困難，向其他委員詢問點樣解決。點知，議員李碧儀就要求快啲決定要邊個政府部門做，如果到最後都冇定論，開會講嘅都係廢話。

事已至此，陳鈺琳惟有逐個部門問啦。食環署職員話，每個街市出入口本身都已經有搓手液，現時冇資源做消毒站；路政署職員回應佢哋主要職能都係道路建設同交通設施，未必搵到承建商做；運輸署職員直頭話畀意見就得，但主要負責交通管理，唔符合職能喎；康文署職員話未試過做戶外消毒站，24小時巡邏睇住個消毒站亦有困難。

到頭來，原來件事根本係做唔到嘅。啲議員見冇職員肯做，即刻轉口風，話不如買多啲酒精搓手液，拎嚟派畀街坊啦。喺冇人反對下，各區設消毒設施又變返做買搓手液派畀市民啦。最後，民政事務專員話本身有消毒站，咁依家變成買畀市民，都好「實際」嘅！唔知係咪話中有話呢？