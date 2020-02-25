善長捐10萬口罩齊心抗疫　支援東華三院屬下醫院前線醫護

東華三院顧問馬鴻銘博士BBS太平紳士（右五）、東華三院主席蔡榮星博士（左五）、醫院管理局港島東醫院聯網總監陸志聰醫生（左四）、東華三院屬下5間醫院醫院管治委員會委員暨東華三院執行總監蘇祐安先生（右一），以及該院屬下5間醫院的醫院行政總監一起出席了於東華醫院禮堂舉行的捐贈儀式。

新冠肺炎肆虐，為抗疫而守在最前線的醫護人員，需要大量防疫物資以作保護裝備，而口罩更是供不應求。東華三院宣布推出18項措施助弱勢抗疫，包括把捐贈予該院的防疫物資，通過其醫療、教育及社會服務單位，發放予所需社群及人士。今日 (25日) 院方舉行捐贈儀式，感謝東華三院顧問馬鴻銘博士慷慨捐出總值共200萬元的防疫物資予該院屬下5間醫院的前線醫護，當中包括10萬個外科口罩、3000支酒精搓手液及1.3萬對手套，助解決前線醫護的燃眉之急，同時為他們打氣，務求齊心協助社區，共同對抗疫情。

東華三院顧問馬鴻銘博士BBS太平紳士、東華三院主席蔡榮星博士、醫院管理局港島東醫院聯網總監陸志聰醫生、東華三院屬下5間醫院醫院管治委員會委員暨東華三院執行總監蘇祐安先生，以及該院屬下5間醫院包括東華醫院、廣華醫院、東華東院、東華三院黃大仙醫院及東華三院馮堯敬醫院的醫院行政總監一同出席捐贈儀式。

東華三院顧問馬鴻銘博士在今次抗疫中出錢出力。他表示，自己及旗下的青年團體十分關注疫情發展，留意到本港的防疫物資短缺，無論是市民還是醫護人員均「一罩難求」，「普通市民就話可以唔出街，但係前線醫護人員就無得揀，所以一定要盡量幫佢哋。」馬博士指，籌集抗疫物資過程非常困難，除了向全球採購時面對清關問題，每個口罩更被炒至5元一個，「呢批口罩嚟自泰國、越南同全球唔同地方，為咗搶購直情要拎住現金去買先買到。」他希望藉有關物資為醫護同事及有需要人士打氣，攜手渡過難關。

東華三院主席蔡榮星博士在活動上感謝馬鴻銘博士的慷慨捐助。他指，馬博士捐贈予東華三院的抗疫物資總值逾200萬，形容在這物資短缺的時間，這些防護用品對醫護同事尤為重要，可以說是「及時雨」，「馬博士非常關心東華三院屬下醫院醫護人員嘅健康，非常感謝佢嘅慷慨捐贈」，讓醫護同事得到更多保護裝備，一起同心打贏這場抗疫戰。

蔡主席又表示，東華三院在過去數星期一直密切關注疫情的發展，亦着力搜羅防疫物資，早前制訂了共18項抗疫支援及資助措施，並已分階段推出。他感謝各界善長的鼎力支持，希望大家一起共度時艱，跨過逆境。

醫院管理局港島東醫院聯網總監陸志聰醫生指，口罩及防護衣是醫護人員最重要的一重保護，但在全球搶購的情況下，供應變得愈來愈緊絀，「依家好多時有錢都買唔到，所以真係好多謝馬博士將呢批防疫物資免費捐贈畀我哋醫護人員用。院方會好好利用該批捐贈物資，保障每位前線醫護員工的健康，令他們在救急扶危的同時沒有後顧之憂。」