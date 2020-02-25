賭場重開生意慘淡　瑞信料澳門2月賭收狂跌90%

多家券商更不約而同發表研究報告看淡澳門賭業前景。

為應對新冠肺炎疫情，澳門政府本月初宣布全部賭場關閉半個月，直到上周四(20日)起陸續恢復營運，然而生意慘淡，多家券商更不約而同發表研究報告看淡賭業前景。其中，瑞信料澳門2月賭收下跌90%，如情況持續，3、4月賭收可跌60至80%。

該行指，濠賭股現價為2021年預測EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)的12倍，估值不便宜，只是市場過於樂觀而已。

報告內引述俗稱疊碼仔的賭業中介表示，賭場重開多日以來，生意沒有向好迹象。貴賓廳生意額只得正常時期的15%，中場賭枱生意額更只是疫情爆發以前的5%，不少賭場亦在這段期間鼓勵員工放假。另外，該行指澳門政府將於4月發表施政報告，預料對重新競投賭牌會有些着墨。

另外，美資券商Sanford C. Bernstein指出，2月至今澳門賭收約21億澳門元，即平均每日僅2.55億至2.6億澳門元，較今年1月和去年12月的每日平均7.14億和7.37億澳門元低約六成半。

該行直言，如旅遊限制沒有顯著改善的話，2月和3月澳門賭收料會分別按年跌90%和80%。賭場營運商對該行嘆謂，看不清本次復甦需要多少時間。

事實上，金沙中國總裁王英偉日前接受訪問時亦稱，如內地仍未恢復旅行團及自由行，相信澳門博彩業會進入艱難期，公司旗下娛樂場於上周四恢復營業以來的業績與以往更是「差到不敢比較」。

此外，外電引述銀河娛樂公關發言人表示，由於疫情關係，該公司暫停了澳門銀河第三期項目的部分建築工程。對於項目能否如期在2021年上半年開幕，發言人表示會盡所能在計劃日期開幕。