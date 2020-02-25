馬會6旬女會員染新冠肺炎　養和醫院13名醫護需檢疫

新冠肺炎疫情持續。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(25日)表示，收到1宗初步確診個案，是一名曾求醫養和醫院的60歲女病人，她在該院的測試初步呈陽性；香港賽馬會表示有會員初步確診感染新冠肺炎。據悉，該名女病人居於大坑瑞士花園，上周四(20日)發病，之後多次求醫私家醫生，因長期咳嗽而入住養和醫院，今早獲轉送瑪麗醫院跟進。女病人沒有到過北角福慧精舍佛堂，但發病後曾到上環的文武廟及畫社，又曾去過飲茶及到過婚禮活動。

香港賽馬會表示，接獲通知有會員在養和醫院經測試後初步確診，根據紀錄及經與該名會員確認後，她曾於本月14日到訪山光道會所內的美食廣場及Levade商店，以及於本月11日前往會所健身中心。該會十分重視，已即時暫停開放美食廣場、位於同層的六化郎咖啡室，以及Levade，直至另行通告；馬會亦關閉跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室。馬會已安排曾於2月11日及14日在該會員曾到訪的有關設施當值的員工暫停上班，由即日起自我隔離14天。

養和醫院表示，就該病人曾到的地方包括房間、專用升降機及其他範圍已再次清潔及消毒，已按衞生防護中心指引，即時對13位曾經與該名女病人有接觸的醫護人員進行醫學監測。為進一步保障員工及病人的安全，該院將安排這批醫護人員接受快速測試及為有需要的同事進行肺部X光檢查。