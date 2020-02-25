逾1300學生無法入境　高教局籲台灣解禁復學

因應台灣早前推出暫緩港澳居民入境措施，導致逾1300名在台就讀的澳門學生未能回台就學，尤其對準應屆畢業生影響較為嚴重。澳門高等教育局今(25日)表示，一直以來學生期盼回台就學之聲強烈，已透過在台灣澳門經濟文化辦事處向台方反映學生訴求，冀特事特辦，盡快允許澳門學生返校繼續學習。

根據統計資料顯示，截至今日共有1322名在台就讀的澳門學生在春節後未能返台，其中大四年級有422人。高教局指出，澳門沒有出現新冠肺炎死亡個案，並已持續20日沒有新增確診病例，證明澳門十分安全。因此，澳門政府透過相關機構向台灣當局反映澳門學生盼望回台復學心聲，尤其指出當地的「安心就學措施」，難以釋除應屆畢業生的憂慮，因為大四課程以專業實習為主，遙距教學無法取代實習。

高教局又以澳洲為例，即使素來對入境管控嚴謹，早前對身處香港及澳門人士，例如自本月1日起未到過中國大陸或從大陸過境，不受禁止入境措施限制。局方認為台灣可借鑑澳洲做法，讓未能回台就學的澳門學生盡快返回高校學習。

澳門政府會推出應對措施，治安警察局根據出入境紀錄，為赴台的澳門學生發出持續14天留在當地沒有出境證明。此外，由於因疫情未能回台復學，且居留證即將過期的澳門學生人數逐漸增加，在台灣澳門經濟文化辦事處亦有向台灣當局作出反映，期望盡快公布居留證過期的澳門學生處理辦法。