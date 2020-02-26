財政預算案：業主促政府「減辣」　刺激樓市交投

財政司司長陳茂波今日(26日)將到立法會宣讀新一份財政預算案，面對香港經濟受到反修例風波及新冠肺炎疫情雙重打擊，住宅物業交投近乎一潭死水，社會有聲音要求撤銷扭曲樓市的「辣招」以激活交投。有曾經賣樓並近年重新置業的業主表示，假如沒有辣招，再購置物業會「鬆動啲」，建議政府對賣樓予首次置業自住人士的業主「減辣」，增加二手樓供應。

樓市過去10年不斷飆升，小市民上車難過登天，港府2010年首度引入額外印花稅，單位兩年內轉售須按持貨年期繳付樓價5%至15%稅款；及至2012年10月實施加強版，轉讓限制年期增至3年，稅率升到10%至20%，並新增買家印花稅，非本地或以公司名義入市的買家，須支付樓價15%稅項。惟辣招無助揭抑樓市，政府在2013年2月增設雙倍印花稅，提升非首置人士的印花稅比率；2016年再度提高印花稅，購買第二個物業的買家或公司名義買家，稅率劃一調升至15%。

樓市辣招是香港樓價井噴式上升時期政府推出的手段，然而經歷長達逾半年的反修例暴亂後，今年初再遭到新冠肺炎疫情打擊，被視為整體經濟表現寒暑表的樓市亦成交量慘淡，學者、議員及業主均促請政府考慮「撤辣」，刺激交投。

經營清潔公司的80後陳先生曾於2000年初賣樓套現來發展其事業，直至2018年才重新置業，花了約500萬港元購入新界一個約500呎的兩房二手單位。由於他並非首次置業，重新上車須繳付的印花稅比例受到辣招影響。陳先生認同現時樓價過高，即使市民月入2至3萬港元，面對高企不下的樓價亦只能望而卻步，「唔通要好似日本啲樓咁要供三代咩」。他覺得政府應針對首次置業的市民推出特別措施，例如業主出售樓宇給首次置業並用作自住的人士，該業主因應辣招而繳付的稅款可獲扣減。

中產聯盟主席彭長緯表示，過去10年香港樓價不斷上升，當中存在內地買家入市支撐升勢，但現時香港排斥內地人的意識較強烈，令內地人來港的意欲大減，加上內地經濟發展迅速，居住環境亦較好，購買香港物業作為保障的吸引力不如以往。他指，若內地人對本港樓市需求減弱，樓價亦不會有太大炒作，屆時遏抑樓價升勢的辣招亦自然變得沒有需要。