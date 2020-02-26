東方日報A1：疫情四起死不延期　文憑試5萬人搵命博

正當各界擔心新冠肺炎在社區爆發的情況愈演愈烈，港府卻堅持文憑試各科筆試如常在三月廿七日開考，而中英文科口試則推遲至五月才開考。醫學界及教育界人士指，相信三月疫情仍未緩和，但文憑試考生多達五萬多人，同一時間聚集在不同試場，恐增加病毒傳播風險；另教育局宣布，全港中小學及幼稚園則延至不遲於四月廿日復課。

教育局局長楊潤雄與考試及評核局昨宣布，文憑試各科筆試如期在下月廿七日開考，英文科口試延至五月四日至十二日舉行，中文口試亦延至五月十八日至廿六日進行，而體育科和音樂科實習考試同於五月舉行。放榜日期延後約一星期，暫定為七月十五日，稱相信不會影響學生報讀海外大學的程序。

全港學校的復課日期將延後，即復活節假期之後，楊指，現時計劃會分階段復課，確實日子有待評估，亦會與業界作出商討。至於文憑試未有如復課日期般延後，楊解釋，以幼稚園學生為例，上課時會與他人溝通及玩耍，相反文憑試考生不會有過多的社交接觸，因此決定如期進行，是經過安全考慮。

教育局亦參考專家建議，考生的座位距離會達一米，甚至一點八米，預計所需課室可能會因而增加，因此監考人員亦會增加，核心科目開考時，全港學校仍在停課，故相信有足夠課室作試場。考評局秘書長蘇國生指，當局已採購足夠口罩及提供探熱儀器，消毒用品等物資，稍後會派發給學校。

監考人員會嚴格執行指引，包括考生須量體溫及填寫健康申報表，應考時須佩戴口罩，試場亦會每日進行清潔。

為配合評卷安排，評核中心將會延長開放時間，中心內會設隔板分隔各閱卷員，座位距離會增加，所有進入中心的人士必須戴上口罩、量體溫、消毒雙手等，所使用的電腦等設備亦會清潔及消毒。

教聯會副主席鄧飛指，即使考評局採取多項防疫措施，但本港以至鄰近地區仍繼續有新增個案，故學界對於局方採取「未復課先復考」的安排存有憂慮，擔心有「播毒」風險。鄧又指，除了試場外，考評局評核中心的改卷位置經常有不同的評卷員輪流使用，而評卷員的座位亦未必會相距一米或更遠，同樣有傳播病毒的風險，因此期望考評局會加強應對措施。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，傳染風險不止是在試場內，考生使用的洗手間，以至在試場以外所聚集的場所，亦有播毒風險。他又指，一些科目會分上、下午應考，中間有空檔讓考生在試場以外的地方聚集，有交叉感染的風險，故局方應調整安排。他表示，現時本港每天亦有新增個案，如若下月的疫情愈演愈烈，局方應因應情況作適當安排。

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