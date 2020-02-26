綠色先鋒﹕獨創環保玩具　發揮無限想像力　

疫情蔓延，學校復課一延再延，學童逗留在家，最為頭痛的相信是一眾家長。突如其來的停課，家長除了要重新調配時間照顧子女外，更要絞盡腦汁，讓精力旺盛、喜歡「紮紮跳」的小朋友安靜留在家中。有社企深明家長的煩惱，特意製作多款環保又有趣的玩具，讓家長可以與子女共同利用廢物製作玩具，既消磨時間，又能培養小朋友的創造力，一舉兩得！

不能外出的學生在家有甚麼可以做？社企「再生玩具店」創辦人Paul示範兩個簡單卻不失趣味的自製玩具 ─ 迷宮及籃球機。Paul坦言家中資源有限，製作玩具的材料應是隨手可得的「廢物」，「如果你想喺屋企整玩具，但發現啲材料好難搵，你就唔會再想整。」

自製一個迷宮遊戲並不困難，只需用到一個紙盒、一粒波子及數塊紙皮，「將唔同嘅紙皮剪成一條條，之後用筆喺紙盒上，用唔同記號記低起點同終點。」Paul將一條條紙皮條黏在紙盒上，更設計了隧道、橋等機關增加難度。短短幾分鐘，迷宮遊戲便製作完成，「呢個遊戲由幼稚園到中學生都啱玩，佢特別嘅地方在於小朋友喺設計路徑時已經玩緊件玩具。」至於籃球機的材料，則是廢棄膠樽、紙皮及水果包裝圈。

「雖然政府提倡『停課不停學』，但我希望小朋友可以趁呢段時間輕鬆吓。」Paul指，香港的小朋友一直都很忙碌，除了上學，還要參加各類型的補習班、興趣班等，只有暑假才可以放鬆。他認為停課這段時間可以讓孩子培養不同的興趣，而非不斷學習，「要畀少少空間同自由小朋友。」

自製玩具雖然不及現成玩具精緻及漂亮，但製作過程可以發揮小朋友無窮的想像力，加上選用材料是循環再用的廢物，可藉此提升他們的環保意識。Paul表示，教授自製玩具時，大多沒有特定步驟，小朋友大致了解玩具的製作方法後，便可自己發揮創意，進行改良，自創一個屬於自己、獨一無二的玩具，「我哋教嘅係一個最簡單嘅版本，希望佢哋玩得開心嘅時候，都可以提升佢哋嘅動機，繼續去創作同研究。」

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