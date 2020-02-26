預算案：劏房戶無薪假手停口停　盼政府派1萬港元津貼

劏房戶居住環境狹隘，除面對加租及濫收雜費等情況，今年更面對新冠肺炎威脅及經濟不景氣，基層放無薪假手停口停，經濟百上加斤。有劏房戶指摘政府懶理民生措施，未能幫助基層市民，雖然對財政預算案不抱太大期望，仍希望政府可以向每名市民發放10000港元現金津貼，以解燃眉之急。

江先生3年前因身體欠佳而不再擔任品質控制管理層工作，成為失業人士，他與太太居住在太子約80平方呎劏房單位，至今輪候公屋逾3年。他表示，正領取每月2055元傷殘津貼，從事美容業的妻子月薪約11000港元，連同她領取的在職家庭津貼全額高額津貼1200港元，全家收入約15000港元。然而，單是租金加上水電費已花去約5000元，每月生活「掹掹緊，儲唔到錢」。

受經濟不景氣影響，江生說太太3月要放無薪假，「好驚沒收入，好彷徨」，「停薪留職都算好，最怕沒工開，都唔知下個月點算」。對於預算案期望，他認為租金等津貼只會令業主受益，劏房戶不能直接受惠，他最希望可加快公屋輪候家庭上樓，及1個半月內派發10000港元現金津貼，「唔要咩交通津貼，希望可以盡快派啦，上次派4000港元我老婆都等咗1年，(津貼)等到手，(可能)業主都趕我走啦！」

他又質疑政府高官每月領取數十萬元的月薪，既有資源又有充足財政儲備，但在防疫及民生措施完全沒作爲，早前的300億港元抗疫基金亦未能對症下藥，更將責任推卸予社福機構，自己都要靠社福機構才獲得口罩及米等日用品。