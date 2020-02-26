預算案：中產夫婦月入10萬港元　冀設兒童醫療券減負擔

財政預算案今日出爐，中產苦呻生活壓力重，斥港府「帶唔到希望畀市民」。月入約10萬港元的中產教師夫婦坦言經濟壓力沉重，批評港府紓困措施長期忽略中產階層，亦未能為市民帶來希望，故暫無信心再生育。希望政府在預算案推出「兒童醫療券」，或把一次性學生津貼恒常化，減輕家長負擔。

簡女士與丈夫均任職中學教師，家庭月入約10萬港元，她承認教師工資穩定，按政府薪級表出糧，惟僅是表面風光，不但沒有雙糧，日常支出龐大，兩人每年更需繳納約10萬港元税款。除自置屯門私人單位月供約1萬港元外，亦要聘用外傭照顧3歲兒子，連同供養「四大長老」、保險費、車位租金、各種燈油火蠟及教育支出，每月開支迫近7萬港元。

近日新冠肺炎襲港，增添更多額外支出，她除為親友四處張羅口罩等防疫用品，早前兒子亦因感冒引發支氣管炎到私家診所求診3、4次，合共已經花費數千港元。

往年預算案派糖鮮有惠及中產，普遍只有增加免稅額等一次性短期措施，她雖然認為也有一定幫助，但批評港府目光短視，對醫療、教育及住屋3方面的支援不足，紓困措施亦未能惠及社會各階層，相信新一份預算案「都做唔到啲咩」，市民生活仍然艱難，「喺各方面都失去希望」。

她對新一份預算案期望不大，希望政府可減低養育孩子的開支，例如推出「兒童醫療券」，減輕家長負擔，或把一次性學生津貼恆常化，好讓下一代有更好的發展空間。