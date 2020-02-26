網民熱話：大懵司機入錯後波　越野車遭高速猛撞超無辜

馬路炸彈無處不在，駛入停車場，同樣有機會遇到意外。近日網上就流傳一條車Cam片，一架準備駛入停車場的私家車在閘口停車再起步時，疑司機入錯後波，突然高速後衝，隨後等候入閘的越野車避無可避下，頭轆被撞至扭曲變形。網民形容意外非常離奇，「點可能做到？」

片段可見，駕駛越野車的事主正準備駛至一個屋苑停車場，由於入閘處位於斜頭盡頭，事主疑因一架白色私家車正在閘口準備入閘，事主已非常小心，停在路口等候，與前車保持至少三個車位距離，未料，私家車在停車再起步時，突然高速向後衝，事主來不及反應，只能「硬食」被猛撼車頭。

片段尾聲，事主貼出兩車事後圖片，白色私家車車尾泵把被撞至凹陷，而越野車「傷勢」更嚴重，右邊頭轆被撞至扭曲變形，令人慘不忍睹。

網民形容事件聞所未聞，直言嘆為觀止，「後波出停車場都係第一次聽到，有料」，「好彩有Cam，唔係講都無人信，前面架車入後波撞你。」亦有人指越野車司機已非常謹慎，預先留位迴避，但無奈中招，形容意外是「命中注定」。

網民有話說

Javier Martinez：正常人都踩brake啦下話

Gary Lee：係咪停一停入P波嘅壞習慣

Howard Ng：其實斜路停低畀錢做咩要轉波？

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