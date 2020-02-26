推18項措施助弱勢抗疫　東華三院首階段派40萬口罩

新冠肺炎肆虐，導致防疫物資短缺，甚至出現長者及基層凌晨開始排隊搶購口罩的慘況，令不少市民不安。有見及此，有慈善團體昨日（25日）宣布一系列社區支援及資助計劃，包括首階段派發逾40萬個外科口罩及逾2萬個防疫包，對象涵蓋社區的弱勢社群、確診者及其家屬、低收入家庭兒童、前線醫護人員及社福服務使用者等等，務求齊心協助社區，共同對抗疫情。

東華三院指，院方一直密切關注疫情發展，着力搜羅抗疫物資，同時制訂了共18項抗疫支援及資助措施。為滿足弱勢社群對防疫用品的需求，東華三院將向社區內的長期病患者、基層家庭、獨居長者、劏房戶、兒童之家和寄養兒童，以及低收入家庭學童派發外科口罩。首階段會透過其屬下醫療、教育及社會服務單位，分發逾30萬個外科口罩。另外，院方正製作超過2.3萬個防疫包，內有外科口罩、搓手液、清潔用品及食物等，預計於3月初陸續送出。

透過轄下中醫照料康復者

在支援確診人士方面，東華三院「甘霖‧援急基金」將撥出300萬港元，為有經濟困難的確診病人及其家庭提供緊急經濟支援及應急物資，每名確診者及其家庭可獲最高2萬元資助。除了金錢資助，東華三院亦會透過其轄下的中醫醫療網絡，為康復者提供免費的中醫治療，支持他們走過復康之路。

防疫品支援前線醫護及東華員工

另外，東華三院將向屬下5間醫院員工分發10萬個外科口罩、3000支酒精搓手液及1.3萬對手套，院方中醫團隊更特別製作及派發1.5萬包中藥茶飲，為前線醫護打氣。除了屬下醫院，院方亦會捐贈1.7萬支酒精搓手液予醫院管理局7大醫院聯網的員工，共同抗疫。

為保障東華三院全體員工健康，院方會向超過2萬多名員工派發外科口罩，供他們於工作期間使用，又會額外提供外科口罩、潔手液及消毒噴霧等防疫用品予他們及家人使用。

幼兒園預備及育嬰班享2個月學費減免

東華三院宣布一系列費用減免，包括向其屬下幼兒園兩歲預備班及育嬰班的學生家長提供為期2個月的學費減免或提供資助金額，最高金額為2750元；幼稚園的膳食及茶點費可豁免；幼兒中心則若學童沒有回校接受服務亦可獲豁免膳食費；屬下18所中學將按小食部營運者的要求向法團校董會申請豁免本年2月至學校復課前一日的小食部租金；第二度向黃大仙簽品哲理中心檔戶提供一次性現金資助，金額為2600元，加上去年因社會運動提供的一次性資助，前後合共5200元；以及向天秀墟檔戶提供一次性2000元經濟援助。