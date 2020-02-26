政府繞過財會建竹篙灣檢疫站　多名議員提質疑

新冠肺炎疫情持續，現有的檢疫中心相繼飽和，政府直接委聘承建商以工程合約1.9億港元，於毗鄰迪士尼樂園停車場的竹篙灣用地興建檢疫中心。立法會工務小組委員會今早(26日)召開會議，土木工程拓展署署長劉俊傑回應議員查詢時表示，相關撥款將以獎券基金處理，預計可興建約百個隔離單位，現時進度理想，預計於5月完成。

議員朱凱廸關注檢疫中心的撥款安排，質疑政府在處理相關撥款時，為何繞過財務委員會；議員鄭松泰亦質疑，為何政府以獎劵基金處理；議員陳淑莊則形容為西九故宮博物館的翻版，關注政府過去有否使用獎券基金處理，「依家中咗武漢沙士(新冠肺炎)就等於中咗獎呀？冇可能啦」；議員謝偉銓則認為，政府應有規有矩，希望政府在有決定時能及早表明，不要留待議員查詢才處理。

另外受疫情影響，政府自上月底開始實施在家工作，立法會多個會議亦告取消，令工務小組今要審議合共逾223億港元的基本工程儲備基金撥款，涉及逾萬個小型工程。議員柯創盛表示，現時仍有不少議案未審議，擔心工程撥款即使在小組委員會上通過，但在財務委員會審議仍需時，關注政府有否兩手準備。

亦有議員指現時財委會上仍有不少民生議案未審議，而且現時政府所提供的文件亦不清不楚，質疑政府是否想把議案「打尖」放上財委會審議。財經事務及庫務局副秘書長李文成表示，政府希望在4月1日前通過撥款申請，否則有逾千個新工程會受嚴重影響。他又指，現時議案很難從工務小組委員會上抽出討論，但有實際需要和逼切性，政府會檢視不同方案，考慮會否將議案在財委會上討論。