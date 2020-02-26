堅持文憑試如期開考　楊潤雄：停考影響不可補償

楊潤雄(左)指文憑試是中六學生重要的考試，若不能考將影響他們的升學及就業。

港府堅持中學文憑試各科筆試如常在3月27日開考，並延長全港學校停課，最早在4月20日才復課。教育局局長楊潤雄今早(26日)在電台節目表示，一直將學生及監考人員的健康放在首位，文憑試是中六學生重要的考試，若不能考將對他們的升學、就業造成難以補償的影響，所以希望盡力在安全範圍內繼續舉行考試。

他表示，政府會在存貨中準備約50萬個口罩予考生，學校以往主要利用禮堂作試場，現時會開放更多課室，以做到每個座位有約1.8米的距離，但若增加更多學校作試場，將要重新編配學生，需要更多準備功夫，所以暫時不會考慮。

他指能否復課其中一個考慮是市場的口罩供應是否足夠，因為知道家長及學校都擔心難以購買口罩，政府已經盡力採購。由於香港周邊地區仍有疫情發生，因此仍有待專家進一步評估對香港的影響，再決定具體復課日期。

中學校長會主席鄧振強則稱，延長停課是教育界討論出來的安排，因復課的前題是有足夠防疫物資，及疫情不再惡化，並預料復課後學生有一段時間都要戴口罩上課，學校亦需為有需要的學生提供口罩，而由4月20日至7月中，大約有60個上學日，如果學校要為所有學生提供口罩，貨量一定不足夠。

他續指，文憑試如期開考是合理安排，可令學校在停課期間，集中空間和人力物力，安全順利舉行考試，而延遲一周放榜，對學生本地或海外升學的影響，相信亦較低。