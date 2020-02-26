文憑試如期開考增播毒風險　教聯促試前兩周再評估風險

新冠肺炎在社區爆發的情況愈演愈烈，港府卻堅持文憑試各科筆試如常在3月27日開考，令人擔心考試存在傳播病毒的風險。有教育團體促請教育局及考評局必須在考試前兩星期因應疫情最新情況，再評估是否需要將考期押後。

香港教育工作者聯會主席黃錦良表示，現時的方案經是希望將對考生的升學影響減到最低，但因疫情不斷演變，當局必須要密切評估大批考生聚集考場可能存在的風險，由於佛堂播疫事件已顯示病者接觸過的物件，即使是經書都可以存有病毒，故教聯會會要求考評局除在考場為考生提供口罩及消毒液外，亦應加派人手清潔考場的枱椅，並為評卷中心做好防疫工作。並在考期前兩星期，再評估是否需要押後開考。

香港教育政策關注組主席張民炳指，目前的考試安排，並不太好，只能說是在取得符合各方要求下的折衷方案，將對考生的影響減至最低。為免增加傳播病毒的風險，考場必須做好防疫準備，並且要水平一致，特別是要留意跨境考生的身體狀況。

他認為考評局必須設立一個特別應變小組，處理現場的突發事故及清潔消毒工作。另外，他指部分考生趕往試場或過度緊張，可能令體溫輕微上升，若因而不能進入考場考試，可能會引發考生與主考官的爭議，故建議考場設立多些特別室，讓有發燒徵狀、咳嗽的考生亦可以繼嬻參加考試；考生如有發燒不適亦應如實申報，勿服食退燒藥或隱瞞病情。而每場考試完結後，考場應安排人手徹底清潔枱椅，減少病毒傳播的機會。

香港中學校長會主席鄧振強表示，任何時間舉辦考試都會存在風險，是否延遲考試有支持亦有反對的聲音，最不想是見到取消考試，目前保持中英文考試，對計劃到海外升學的考生有利。