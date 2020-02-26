預算案：經濟增長最差為負1.5%　下年度赤字創歷來新高

財政司司長陳茂波今日(26日)公布新一份財政預算案，指去年初的中美貿易摩擦及其他外圍因素，令香港經濟充滿不確定性，加上去年中開始的修例風波，以及新冠肺炎疫情，故決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1200億港元，但預告下年度的財政預算將出現歷來最高的赤字。

他指出，新冠肺炎疫情嚴重打擊香港經濟活動和氣氛，旅遊及消費相關行業已步入嚴冬，短期內對經濟影響或較03年沙士時更甚，但認為香港經濟基調穩固，核心競爭力不會因此動搖。但他承認，香港經濟今年面對極大的內外挑戰，短期內難言樂觀，考慮到財政措施的提振作用，預測今年香港經濟的實質增長介乎負1.5%至0.5%。而預測整體通脹率與基本通脹率，在今年分別回落至1.7%和2.5%。

他又指，住宅物業市場自去年6月起大致淡靜，成交量和價格普遍回落，但現時樓價仍然與經濟基調和市民的負擔能力脫節，未來會努力增加土地及住宅供應。綜觀各項因素，他預測香港經濟在2021至2024年間，平均每年實質增長為2.8%，稍低於過去十年2.9%的趨勢增長。