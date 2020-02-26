預算案：經濟重創派糖救亡 入嚟睇吓你有咩受惠

財政預算案你有無受惠？一個懶人包睇晒。

2020/21年度財政預算案今日(26日)出爐，在修例風波及新冠肺炎疫情雙重打擊下，政府加大力度派糖利民紓困，涉及1200億港元，想睇吓各式各樣着數優惠有冇你份？對吓東網為你炮製的懶人包就清楚晒：

利民措施

－向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元

－寬減薪俸稅及個人入息稅100%，退稅上限2萬元

－寬免全年差餉，每戶每季上限為1500元

－領取綜援、生果金、長者生活津貼及傷殘津貼人士出「雙糧」

－為房委會和房協公共租住單位的較低收入租戶代繳1個月租金

－向2021年中學文憑考試學校考生代繳考試費

中小企受惠

－寬減利得稅100%，退稅上限2萬元

－由政府作100%擔保特惠低息貸款，上限200萬元，還款期長達3年

－寬免非住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限5000元，其後兩季每戶每季上限1500元

－寬免2020/21年度的商業登記費

－全面寬免公司的周年申報表登記費，為期2年

－補貼非住宅電力用戶額外4個月每月75%電費，每月上限5000元

－減免非住宅用戶額外4個月75%應繳水費及排污費，每月上限分別為2萬元及1.25萬元

－資助本地回收企業為期6個月的租金

－寬免政府物業、土地及環保園等的合資格租戶額外6個月50%的租金或費用

－寬免短期地契條款豁免書的合資格持有人額外6個月50%的費用

－康文署轄下文娛中心設施的租用者額外寬減6個月50%場租

－減免郵輪公司及現有碼頭商戶額外6個月的收費及租金

醫療措施

－向醫管局增撥30億元經常撥款，並額外增撥6億元，以增加人手和加強服務

－預留經常開支6.5億元，在未來兩年於另外六區成立地區康健中心

房屋安老措施

－香港年金計劃的最低投保年齡由65歲降至60歲

－增撥7500萬元資助安老服務單位為有吞嚥困難長者提供軟餐

－推出定息按揭貸款，上限1000萬元，10、15及20年期的年利率分別為2.75%、2.85%及2.95%

其他措施

－向旅發局額外撥款逾7億元，以在疫情過後加強對外推廣，重振旅遊業

－向貿發局增撥1.5億元，舉辦多項宣傳香港的活動

－推出20億元先導計劃，資助合資格私人住宅樓宇停車場，方便車主安裝充電器

－預留4000萬元，為本地大學STEM課程本科及研究生安排短期實習

－預留65億元推動多個海濱發展項目

－增撥3000萬元優化勞工處就業計劃

－向創新及科技基金注資20億元，推行「再工業化資助計劃」

－向科技園公司增撥20億元改建元朗工業邨舊廠房為「微電子中心」；預留30億元探討科學園第二階段擴建計劃