預算案：向醫管局增撥30億元　加強服務添人手

政府會向醫管局增撥30億元，並額外增撥6億元，以增加人手。

公共衞生需求急劇增加，財政司長陳茂波今日(26日)在新一份財政預算案宣布幾項加碼措施，未來一年，會向醫管局增撥30億港元的經常撥款，並額外增撥約6億港元，增加人手推行新的措施和加強現有服務。整體而言，當局於2020/2021年度向醫管局提供的經常撥款合共750億港元，較2017/2018年度的556億港元撥款，增加35%。

因應前線醫護人手緊張，醫管局在去年12月成立了「持續發展專責小組」，提出三項重點建議紓緩人手壓力，包括優化特別退休後重聘計劃，鼓勵資深醫生退休後重聘至65歲；5年內增加約200個副顧問醫生晉升至顧問醫生的機會，挽留富經驗的人才；為已考獲專科資格的註冊護士提供額外津貼，為實施上述措施，醫管局額外開支會由2021/2022年度約1.6億港元，大增6.5倍至2025/2026年度約12億港元，當局會在資源上支持。

消息人士指，局方擬以5.66億港元用於優化挽留員工措施，包括增加副顧問醫生晉升名額料5年內增加200個；政府消息人士預料，相關措施會於今年開始落實，現時初步擬定會增加聘請退休醫生合約的彈性，其他措施仍未有詳情。

政府又計劃繼續支持地區醫療，繼首間地區醫療中心外，未來2年會在另外6區成立地區康健中心，並預留經常開支6.5億港元，其餘11區，會撥款約6億港元，在正式設立地區康健中心前，資助非政府組織設立規模較小、屬過渡性質的「地區康健站」。

2016年當局提出了首個10年醫院發展計劃，並預留2000億港元的撥款，多項工程現正進行，整個計劃會額外提供超過6000張病床和超過90個手術室。醫管局現正積極推動第2個10年醫院發展計劃，預計可額外提供超過9000張病床及其他新增醫療設施，足以應付直至2036年的預計服務需求。

至於中醫藥發展，食物及衞生局正就香港首間中醫醫院的營運機構進行公開招標，預計於今年稍後啟動建造工程的招標程序。

政府消息人士指，2020/21年度衞生署開支預算為109億港元，當中有9.7億港元留作防疫抗疫工作，抗疫預算當中主要涉處理新冠肺炎疫情，因早期一次性開支較大，包括檢疫中心的準備工作等，預料相關預算足以使用4個月，如屆時預算不足，可以從衞生署經常性撥款中，再分撥部分資金作抗疫工作。

雖然現時疫情嚴重，惟今年長者醫療券沒有加碼，維持現有水平，即每名長者每年可獲2000港元，政府消息人士稱，因認為處理疫情上，增加衞生署及醫院管理局支出較重要，因醫療券主要用作預防疾病用途，故未有增加長者醫療券金額。