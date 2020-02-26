預算案：授權生產商用納米專利　生產具殺菌功能口罩

納米及先進材料研發院將授權口罩生產商用其專利技術，生產有殺菌功能的口罩。

財政司司長陳茂波今早(26日)於立法會發表新一份財政預算案，在研發應用方面，以最近的防疫抗疫工作為例，政府使用由物流及供應鏈多元技術研發中心自行研發的電子手環，協助家居檢疫工作。此外，納米及先進材料研發院亦授權一間口罩生產商利用其專利納米纖維技術，生產透氣度高、有殺菌功能的口罩。

再工業化方面，政府會向創新及科技基金注資20億港元，推行「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在香港設立新的智能生產線，亦會向科技園公司增撥20億港元，把一幢位於元朗工業邨的舊廠房改建為「微電子中心」，提供現代化生產設施。

政府亦會優化「科技券」計劃，鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，政府的出資比例將由現時的三分之二上調至四分之三，資助上限亦會由40萬港元提高至60萬港元，而可獲批項目的上限亦由4個增至6個。

創科基建方面，陳指，科技園公司正探討科學園第二階段擴建計劃的可行性，政府會為擴建計劃預留30億港元。科技園公司在將軍澳工業邨發展的數據技術中心及先進製造業中心將按計劃分別於今年上半年及2022年落成。