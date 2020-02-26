全民派錢歷史多甩漏　市民苦候一年方收款

財政預算案今日(26日)出爐，港府將向每名市民發放10000港元現金津貼。港府過去曾兩度派發現金津貼，分別於2011年全民派發6000港元，並在去年透過關愛共享計劃派發最多4000港元現金津貼。惟第2次派錢並非人人有份，加上派發安排混亂，申領手續繁複，除行政費大增外，部分人更需苦等超過1年才能收錢，惹來大批市民不滿。

財政司司長陳茂波去年發表財政預算案時，因未有派錢備受批評，事後「補鑊」宣布向未有受惠的市民派發4000港元，惟申請過程混亂多甩漏，市民除須填寫多項文件外，亦曾因派錢申請表不足而要自行打印。行政手續繁複，政府人員更一度遺失約12,000份申請表，不少市民苦等逾1年才能收錢。陳茂波曾就派錢安排混亂一事致歉。

於2011年，港府庫房有超過千億港元盈餘，當局欲透過10項「派錢」措施還富於民，涉款441億港元，當中包括向平均月入低於1萬港元市民的強積金戶口注資6000元，惟遭不少人批評遠水難救近火。曾其後「跪低」，改為透過銀行推行全民派發6000港元現金，約612萬人成功收錢，涉款370億港元。