預算案：淘汰4萬輛四期柴油車　71億元資助車主

財政司司長陳茂波表示，全港電動私家車的數量由2010年的70輛，增至去年的1.36萬輛，佔整體私家車數量2.1%，在亞洲大城市中排行第二，僅次於北京，政府將會更新《清新空氣藍圖》，當中會探討進一步推廣電動車的政策，亦將制訂香港首份電動車普及化路線圖。政府今年會推出20億港元先導計劃，資助合資格的現有私人住宅樓宇停車場安裝充電設施。

政府亦正研究適合香港使用的電動公共小型巴士，以及其相關充電設施的基本技術要求和規格，並會制訂有關指引，稍後將撥款8000萬港元推行試驗計劃，讓行走固定路線的綠色專線小巴率先採用。政府消息人士指，電動小巴方面，電力不足、續航能力及充電站等是技術難點，會交由生產力促進局合作研發相關技術，料會先推出約40架電動專線小巴，每架成本約80至120萬港元，料最快2022/23年推出。

至於政府數年前撥資資助專營巴士公司推出過36輛電動單層巴士，消息人士承認現階段成效不佳，遇到電力不足等問題，但強調電力發展一日千里，「琴日做得唔好唔代表今日做得唔好」。他又稱香港90%專營巴士屬雙層巴士，但由於外國較少地方有雙層巴士，加上雙層巴士用電量較高，因此推行上較難，但若有電動雙層巴士面世，政府亦會考慮。

另外，政府正籌備今年下半年推出新計劃，分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商業車，已預留71億港元提供特惠資助予受影響車主。消息人士指約4萬車輛受惠，主要為貨櫃車，資助額會視乎車輛大小，料最少可獲8至10億港元，最多可獲約100萬港元資助。他稱業界對資助額感滿意，希望立法會能盡快通過。

而為減少渡輪的排放，政府計劃在維港內渡輪航線推行電動渡輪試驗計劃，已預留3.5億港元。消息人士指現時有4間營運商經營維港線，料先推出4隻渡輪予每間營運商試運2年，外形方面也會盡量配合營運商特色，如天星小輛等，預計會數千萬港元一隻，料2022/23年推出。

此外，為支援廢紙回收行業，建議由20/21年度起，每年預留不少於3億港元推行廢紙回收服務計劃。環境保護署將聘請承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，再出口循環再造。

陳又指，全球步入5G時代，各大電訊商將於年內在香港推出5G服務，政府將多管齊下推動相關網絡發展，包括資助網絡營辦商擴大光纖網絡至偏遠鄉村，亦會開放有蓋巴士站和電話亭等供營辦商安裝基站。政府亦已為智慧交通基金預留約10億港元，預計可在20/21年度內正式投入運作。