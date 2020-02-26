預算案：樓市不撤辣　私樓年供近2萬個

香港一屋難求，民間要求撤辣、增加房屋供應的呼聲四起，但新一份財政預算案卻沒回應，消息人士表示，物業市場自去年6月起大致淡靜，成交量回落，但目前樓價仍與市民負擔能力脫節，不應「(樓市)一淡就撤，應睇定啲」，當局暫時沒有計劃撤辣，會密切留意市況及不鼓勵炒高樓市。

至於樓宇供應方面，新一份預算案引述最新預測，由2019/2020年度至2023/2024年度的5年内，公營房屋總建屋量合共約為10.04萬個單位，當中包括約7.44萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及約2.6萬個其他資助出售單位。私營房屋則由2020/2024年每年平均落成量約為1.96萬個，估計較過去5年的平均數增加約25%。

財政司司長陳茂波又談到部分已推動的項目，東涌東填海工程的首幅房屋用地下個月可交付使用，預計2024年首季可提供1萬個公營房屋單位；古洞北/粉嶺北新發展區的收地程序去年正式展開，預計居民可在2027年遷入首批公營房屋單位；待立法會通過撥款後，會在下半年展開洪水橋／厦村新發展區的首期工程；至於元朗南發展的法定規劃程序亦快將展開，我們爭取第一批公營房屋單位在2028年落成。

規劃署首階段評估棕地群發展方面，估計能提供超過2萬個公營房屋單位，稍後會公布詳情。該局亦正統籌茶果嶺、牛池灣、竹園3個市區寮屋區的技術研究，以興建6300個公營房屋單位。

另外，發展局會就約10組已規劃作高密度房屋發展，但因各種原因而未有發展計劃的用地研究是否適合作公營房屋發展。