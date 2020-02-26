預算案：增3000個長者家居照顧名額　留65億元優化海濱

政府在今、明兩年將增加合共3000個為體弱長者提供的家居照顧服務名額。(黃偉邦攝)

新一份財政預算案今日(26日)於立法會由財政司司長陳茂波宣讀，政府在今、明兩年將增加合共3000個為體弱長者提供的家居照顧服務名額，以及在本財政年度增加1000張為身體機能中度或嚴重缺損的長者而設的社區照顧服務券。2020/21年度涉及全年經常開支超過3億港元，並增撥7500萬港元，資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐。

在支援有福利需要的學前兒童及其家庭，政府通過獎券基金撥款約9.9億港元，分階段為資助幼兒中心、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心合共約15萬名兒童及其家庭提供社工服務。在優化鄰里支援幼兒照顧計劃的服務質素，社會福利署已由今年1月起額外撥款約2400萬港元，讓營辦機構增加人手，以加強培訓社區保母。

城市建設方面，政府持續在基建項目上投放資源，優化城市建設。優化海濱方面，政府已預留65億港元，推動多個海濱發展項目。以深受市民歡迎的海濱長廊為例，今年的目標是再開通約1公里，將維港兩岸的海濱長廊增至24公里。

陳指，在去年預算案預留了220億港元推展「一地多用」項目，首批6個項目包括重建屯門診所、發展上環消防局旁的擬議救護站、整合荃灣市中心數塊政府用地，以及在安達臣道前石礦場、將軍澳市中心和沙田山尾街興建社區設施聯用大樓。消息指，將軍澳及安達臣項目目前為「吉地」，原定分別興建室內運動場或康健中心等，如今當局打算於此等用途以外加添其他社福設施，以求地盡其用。

而原定今年首季開始接受申請的「土地共享先導計劃」將拖延至第二季才開放申請。消息人士透露目前仍在進行籌備工作，為計劃設立的顧問小組仍未敲定相關人選。

陳表示，未來數年，政府每年在工務工程的投資平均達1000億港元水平，而整體建造業每年的工程量亦將增至約3000億港元水平。