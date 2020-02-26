預算案：全民派錢8月底開放申請　最快今年內有錢拎

新一份財政預算案今日(26日)出爐，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬港元，不少市民均對申領資格及何時派錢等有疑惑，東網記者為大家整理出下列問答以供參考。

問：申領1萬元的資格？

答：申請人需要在2021年3月31日或之前成為香港永久性居民，以及年滿18歲，即需要於2003年3月31日出生。

問：何時開始申請？何時能收錢？

答：政府消息人士指參考2011年派發6000港元做法，期望8月底前開放申請，計劃按年齡組群分批申請，最快今年內能夠收取款項。

問：申請方法？

答：可透過網上銀行或實體表格申請，申請人僅提供姓名、身份證號碼，以及銀行戶口或住址證明，即可透過自動轉帳或以支票形式領取。

問：若果我現時只得17歲，何時能夠申請？

答：政府消息人士指，申請人需要在年滿18歲當日起才能登記申請。計劃截止日期為2021年12月31日，即於2003年3月31日出生者屆時仍有9個月申請。

問：若我已移民外國，是否仍然能夠領取？

答：是。只要持有本地銀行戶口，即可於外地透過電子銀行登記。

問：是否能夠透過虛擬銀行帳戶，如PayMe等收取款項？

答：政府消息人士指不排除相關做法，將與金管局商討。

問：若我本身已領取綜援，是否能夠領取1萬港元？

答：是。該1萬港元將不計入入息，即不會影響申領人正享受的其他福利。

問：在囚人士是否能夠申請？

答：政府消息人士指會參考2011年派發6000港元做法，與懲教署合作，協助在囚人士或正被羈押人士申請。