預算案：赤字連連減開支　消息指未來退稅將減少

政府發表新一份財政預算案，政府帳目見紅，預計2019至20年財赤為378億元，是15年來首度出現財赤，而政府預計未來5年都會出現赤字，2020至21年度預計赤字為約為1391億元。如扣除從房屋儲備基金回撥的220億元，以及包括發行綠色債券的195億元，2020至21年度預計赤字將達到約1805億元。政府消息人士指出，雖暫時未見本港出現結構性財赤，但政府經常性開支增加，經營赤字的情況令人擔憂，未來對新的開支項目，以及一次過措施如退稅等或會減少。

政府未來5年均出現赤字預算，2021至22年及2022至23年分別為得167.7億元及169.8億元赤字，2023至2024年及2024至2025年分別為157.2億元及74.2億元赤字。政府消息指2020至21年度預計赤字為約為1391億元，其中近1200億元赤字與向市民派錢1萬元及其他一次過措施有關，故未見出現結構性財赤。而未來幾年是否會出現赤字仍需視乎賣地收入等因素。

惟政府消息人士亦指出，過往政府經常開支增加，單看經營開支，情況令人擔憂，故此未來需嚴格檢視經常性開支增幅。但由於削減經常性開支困難，因此只能「睇緊啲」嚴格控制新的開支項目，惟政府對開徵新稅並沒有方案，故或會減少退稅，例如過往退稅2萬元將減至1萬元。

此外，本港2019年本地生產總值為負1.2%，2020年預計為0.5%至負1.5%。消息人士指負增長與中美貿易戰、社會事件影響消費相關行業，以及疫情因素有關，預計今年上半年負增長情況會持續，下半年需視乎環球經濟，如未來不再出現大規模社會事件，預料經濟可望復甦。而失業率方面，上升壓力仍然很大。