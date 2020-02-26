聾啞漢非禮襲擊親女囚9個月　今提上訴遭駁回

36歲聾啞漢遭三名6歲至11歲的子女指控摸下體非禮及涉嫌毆打，被控4項非禮和2項普通襲擊罪，受審後僅被裁定涉及其次女Y的1項非禮罪及1項普通襲擊罪罪成，判監9個月及罰款3000港元。被告今日(26日)就非禮罪申請許可，要求上訴推翻定罪。上訴庭副庭長楊振權在聽取控辯雙方陳詞後，表示辯方提出的上訴論點並無可爭議之處，即場駁回其申請。而原擬申請保釋等候上訴的被告，亦即撤回保釋申請。

被告提出申請上訴許可時，原本亦申請就入獄刑罰上訴，但今天他就透過律師表示放棄減刑申請。辯方大律師表示，被告身為聾啞人士，習慣以觸碰來召喚他人；在此特殊情況下，原審法官有需要就有關動作是否帶有猥褻成分作出分析判斷。

不過法官回應稱，原審法官在判決時，已對控辯雙方證供作出詳細分析，從而決定不接納被告可能是意外觸碰的說法。排除此可能性後，被告觸摸已經8歲Y的下體，就必然是帶有猥褻成分。法官因此裁定，此上訴理據並無可議之處。

辯方另一項上訴理據，是指被告除被控非禮Y外，亦同時被控另外一子一女X和Z，不過由於原審法官裁定他們的證供可能受到母親影響，因此不予接納而判有關控罪罪名不成立。大律師今日指出，若X和Z可能受母親影響，Y的證供亦有可能受影響，故定罪並不穩妥。法官對此回應表示，審訊時並無證供顯示，Y的證供有受母親干擾。此外，Y在被非禮後立刻用手機傳訊息給其姑姐投訴，這證供作為Y的佐證，已足令法庭有足夠證供基礎，裁定被告這項非禮罪成。由於兩項上訴理據都不成立，法官因此駁回被告的上訴許可申請。